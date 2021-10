Weil der Stadt feiert Insgesamt 80 Jahre Freundschaft

Der Platz voller Menschen, umgeben von zahlreichen Ständen, an denen Vereine und Gruppen Kulinarisches und Informationen anboten, vermittelte den Eindruck eines großen Stadtfestes – so wie vor Corona. Allerdings – und das war anders als früher – mussten alle an den Zugängen die drei „G“ nachweisen, also geimpft, genesen, getestet, bevor sie auf den Platz durften.