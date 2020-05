Weil der Stadt Exhibitionist mit Pfefferspray vertrieben

Weil der Stadt - Auf eine wehrhafte 57-Jährige ist ein Exhibitionist am Sonntag gegen 8.15 Uhr in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt getroffen. Die Fußgängerin bemerkte den Mann, als sie an der B 295 entlangging. Dort kam ihr der Täter entgegen. Schließlich bog sie in den Sägweg und von dort aus in den Brühlweg ab, der zur Hermann-Schnaufer-Straße führt. Auf Höhe des Spielplatzes überholte sie der Täter. Schließlich ging die 57-Jährige über den E-Center-Parkplatz und entdeckte ihn erneut hinter den dort aufgestellten Glascontainern.