Weil der Stadt Eine Million Euro für den Kindertreff

Besserungen sollen jetzt An- und Umbauten bringen, die die Stadt in diesem und im kommenden Jahr umsetzen will. Zusätzliche Plätze sind nicht geplant – die Verbesserungen kommen also den Kindern zugute, die dort aktuell in den Kindergarten gehen. Das untere Gebäude bekommt in diesem Jahr einen Anbau mit einem Mehrzweckraum für Bewegungsangebote, die Sprachförderung und Schlafmöglichkeiten. Auch in diesem Jahr ist der Umbau der Sanitäreinrichtungen im oberen Gebäude geplant.