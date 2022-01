Weil der Stadt - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich Unbekannte in Weil der Stadt an einem Außenlager an Leergut zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind die Täter vermutlich über den Zaun auf das Gelände einer Firma in der Eisenbahnstraße gelangt. Aus dem Außenlager entwendeten die Einbrecher 106 Kisten mit Leergut in einem Gesamtwert von rund 255 Euro.