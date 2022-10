Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in eine Doppelhaushälfte in Weil der Stadt eingebrochen. Das betroffene Gebäude liegt in der Eichenstraße im Ortsteil Hausen. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei wahrscheinlich gegen Mitternacht über ein Kellerfenster Zutritt zu den Wohnräumen und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, können sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 beim Polizeirevier Leonberg melden.