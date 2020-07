Weil der Stadt Ein weiterer Würmabschnitt wird renaturiert

Die Würm braucht einen Ausgleich bei Hochwasser

Zwei Gründe machen die Umgestaltung nötig. Zum einen braucht das Pflegeheim diesen Bereich als Garten und Spaziermöglichkeit. Zum anderen muss die Fläche so hergerichtet werden, dass sie als „Retentionsfläche“ der Würm dient, also als Überflutungsfläche bei Hochwasser. „Hier kann die Stadt zusätzlich auch einen ökologischen Ausgleich schaffen, der durch das Bauvorhaben erforderlich wird“, erklärt der Stuttgarter Hydrologe Holger Kappich, der die Renaturierung der Würm in diesem Bereich geplant hat.