Weil der Stadt Diskussion um Schulzentrum: Alles auf Null

Am Dienstagabend verteidigt Schreiber die Verzögerungen. Mit dem früheren Büro, das den Masterplan erarbeitet hat, habe es Schwierigkeiten gegeben. „Es liegt auch an der fehlenden Manpower bei uns in der Verwaltung“, berichtet der Bürgermeister. Und dann würden sich die Rahmenbedingungen ständig ändern. Seit zwei Jahren nämlich schien die Neubau-Campus-Lösung vor allem deswegen vom Tisch zu sein, weil es für Schul-Neubauten keine Zuschüsse gebe – so die Aussage des Regierungspräsidiums damals. „Das hat sich geändert“, berichtet Thilo Schreiber. Auch deshalb ist wieder alles offen.

Der Beigeordnete Jürgen Katz bearbeitet nun das Projekt seit seinem Amtsantritt im Herbst 2018. Katz hat auch den Planer Udo Wolfram an Land gezogen, der jetzt nochmals alles unter die Lupe nimmt und den wirklichen Bedarf analysiert. „Wir müssen wissen, wie die pädagogischen Anforderungen sind und die Förderkriterien des Landes lauten, damit wir die wirtschaftlich optimale Lösung definieren können“, sagt Katz.

Der Beigeordnete war immer skeptisch, was den Neubau und die Verlegung des Gymnasiums anbelangt, hat seine Meinung aber geändert. „Wir sind mit Statikern und Haustechnikern durch die Gebäude gegangen und haben jetzt erste, wirklich belastbare Daten“, sagt er. „Und die sind ernüchternd.“ Zum Beispiel sei ein Aufstocken weiterer Stockwerke auf die Gebäude der Grund- und Gemeinschaftsschule wegen der Statik unmöglich. „Wir haben auch festgestellt, wenn wir die Gebäude des Gymnasiums energetisch sanieren und an den Brandschutz anpassen wollen, gehen die Gebäude in die Knie“, berichtet Katz. Seine Schlussfolgerung deshalb: „Mit einem ökonomischen Neubau wären wir da vermutlich besser dran.“

Damit liegt jetzt auch die eigentlich schon geplante Sanierung des Gymnasiums auf Eis. Dafür hatte das Land schon seine Förderung zugesagt. „Wir überlegen jetzt, was das Gymnasium in den kommenden zehn Jahren, solange es noch steht, wirklich braucht“, kündigt der Beigeordnete an.