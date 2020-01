Weil der Stadt Die Polizei sucht eine Ford-Fahrerin

Weil der Stadt - Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 11.15 Uhr auf der alten Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hausen und Münklingen ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Eine unbekannte Ford-Fahrerin war auf der Straße von Münklingen in Richtung Hausen unterwegs. Offenbar fuhr sie nicht weit genug rechts, weshalb ein entgegenkommender Mercedes-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er in ein tiefes Schlagloch, ein Reifen wurde beschädigt. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen und insbesondere die Ford-Fahrerin werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 zu melden.