Weil der Stadt Die Kommune entsendet Sternsinger ins ganze Land

Weil der Stadt - Für die Lehrerin, Dekanatsbeauftragte und Schulseelsorgerin Macra Joha ist es am Montag ungewöhnlich still in der Realschule in Weil der Stadt gewesen. Zu Recht, wenn man bedenkt, dass Weihnachtsferien sind und Schüler die Festtage mit ihren Familien verbringen. Dennoch öffnete die Schule an jenem Tag für ein paar Stunden ihre Türen. Sternsinger, Ministranten und Ehrenamtliche trafen und kümmerten sich um die Vorbereitung des großen Festes am kommenden Montag, nämlich um die diözesane Sternsinger-Eröffnung. Zum ersten Mal beherbergt Weil der Stadt eine solche Veranstaltung. Jedes Jahr wird diese von einer anderen Region ausgerichtet.