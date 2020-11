Weil der Stadt Die Kinderuni wagt einen Blick zu den Sternen

Eine Reise durchs Weltall

Am Donnerstag, 5. November, geht es los mit „Hubbies Abenteuer im Weltall – Eine phantastische Reise zu den Sternen“. Vor 30 Jahren wurde das Teleskop Hubble von der Raumfähre Discovery in den Weltraum transportiert. Seitdem hat es viele Tausend Mal die Erde umrundet und dabei bis zu 13 Milliarden Lichtjahre in das Universum geschaut. „Dieses Ereignis rufen wir mit dieser Vorlesung, die besonders für die jüngeren Jahrgänge in der Kinderuni geeignet ist, in Erinnerung.“ Im Mittelpunkt steht Hubbie, der mit dem Weltraumteleskop auf der Erde und im Weltall faszinierende Entdeckungen macht.