Weil der Stadt Die Finanzierung der Beratungsstelle ist gesichert

Zum Stützpunkt Nord wird neben Leonberg, Rutesheim, Renningen und Weissach auch Weil der Stadt gehören. Allerdings, so Tanja Kübler, sollen diese Teilpflegestützpunkte die kommunalen Beratungsstellen nicht ersetzen, sondern lediglich „bedarfsorientiert ergänzen“, wie es heißt. Es werde erwartet, dass das bisherige Angebot fortgeführt wird.

Rebecca Kottmann, die Sprecherin des Landratsamts Böblingen, bestätigt, dass 2021 in Leonberg eine Beratungsstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege öffnet. Finanziert wird der Pflegestützpunkt zu je einem Drittel durch den Kreis Böblingen, die Krankenkassen und die Pflegekassen. „In der Beratung können alle Fragen rund um die Versorgung, Betreuung und Pflege eines Menschen angesprochen werden“, kündigt sie an.

Leonberg bekommt einen Kreis-Pflegestützpunkt

Die Leonberger Stelle ist Teil des Pflegestützpunkt-Konzepts des Landkreises Böblingen. Schon in diesem Jahr, am 1. Oktober, haben neue Beratungsstellen in Böblingen und Herrenberg eröffnet. Im kommenden Jahr folgt dann, neben Leonberg, auch eine Anlaufstelle in Sindelfingen. „Ich freue mich, dass wir hoch motivierte und engagierte Fachkräfte für den Pflegestützpunkt gewinnen konnten“, sagt der Landrat Roland Bernhard. „Mit den neuen Mitarbeiterinnen setzen wir als Landkreis den Auftrag um, unseren Einwohnern den Zugang zu der gesetzlich zugesicherten Pflegeberatung zu ermöglichen.“ Und Achim Abele von der AOK Baden-Württemberg ergänzt: „Die Pflegestützpunkte sind für uns von großem Interesse, um eine optimale Versorgung unserer Pflegebedürftigen und deren Angehörigen im Landkreis zu ermöglichen.“