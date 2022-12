Weil der Stadt Die City-Streife wird wieder patrouillieren

Ein privater Sicherheitsdienst wurde in den Sommermonaten von der Stadt erstmals damit beauftragt, an den neuralgischen Stellen wie etwa dem Carlo-Schmid-Platz, dem Spielplatz an der Stadtmauer, dem alten Merklinger Sportplatz oder auch in der Bahnhofstraße auf Streife zu gehen. So war das Personal eines Security-Unternehmens aus Weissach von Juni bis September an zwei Abenden insgesamt sechs Stunden wöchentlich in der Keplerstadt unterwegs.