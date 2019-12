Seit 1959 sind Kinder als Sternsinger verkleidet in ganz Deutschland unterwegs. Seitdem haben sie eine Milliarde Euro gesammelt – damit ist es die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Bei Workshops und dem Aussendungsgottesdienst haben sich die Jugendlichen aus der Diözese am Montag in Weil der Stadt auf die Aktion vorbereitet. Auch in der Region sind sie unterwegs.