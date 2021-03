Weil der Stadt Der Haushalt mündet in tiefrote Zahlen

Bereits im Januar hat der Gemeinderat Investitionen von 14,1 Millionen Euro beschlossen (wir berichteten). Das meiste Geld fließt in die Abwasserbeseitigung (2,9 Millionen Euro) und die Marktplatzsanierung (2,6 Millionen). Für Straßen und Brücken sind 2,5 Millionen vorgesehen, für Schulen und Kindergärten sind rund 3,5 Millionen Euro geplant. Einen Teil der Investitionen kann die Stadt nur über neue Kredite finanzieren, die den Schuldenstand von 18,7 Millionen zum Jahresanfang auf 25,3 Millionen zum Ende dieses Jahres erhöhen. Damit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1350 Euro pro Einwohner.

Konnte die Stadt in den vergangenen Jahren mit der früheren Zuführungsrate noch aus eigener Kraft Mittel für Investitionen erwirtschaften, so war dies 2020 schon nicht mehr der Fall. Die Nettoinvestitionsrate – die wichtigste Kennzahl nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht – rutschte auf ein Minus von 4,5 Millionen Euro.

Hieran sei direkt oder indirekt Corona mitbeteiligt gewesen, erklärte Ulrich Knoblauch. Der ursprüngliche Haushaltsplan hätte mit einer Null abgeschlossen. Für 2021 ist diese Nettoinvestitionsrate mit minus 5,4 Millionen geplant. Zusätzlich schiebe die Stadt ein strukturelles Defizit von vier Millionen Euro vor sich her. Dieses führe maßgeblich von der umfangreichen Infrastruktur mit fünf Teilorten her, erklärte er auf Nachfrage unserer Zeitung. „Unsere Steuerkraftsumme liegt bei 89 Prozent des Landesdurchschnitts, unser Ausgabenniveau liegt bei 105 Prozent“, so der Kämmerer.

In ihren Stellungnahmen betonten alle Fraktionen die Notwendigkeit, diese Schuldensituation in den nächsten Jahren zu ändern. So sagte Alfred Kappler als Sprecher der Grünen, man habe als Familien- und Schulstadt zwar breite Angebote, doch die Unterhaltung von städtischen Gebäuden verursache hohe Kosten. Hier sei es Zeit für eine Inventur und Reduzierung der Ausgaben. Die Steuersätze müssten geprüft und angepasst werden. Zudem sprach er sich für einen Klimaschutzmanager wie in Weissach aus, der sich mehr als bezahlt machen würde.

Martin Buhl (CDU) mahnte, die „Überschuldungsspirale“ nicht zu überdrehen. Die aktuelle Stellenmehrung, hauptsächlich im Bauamt, sei ein großer Schritt, der nicht so weitergehen dürfe. Ein Hoffnungsschimmer für dringend benötigte Einnahmen liege im Verkauf von Bauplätzen, sagte Buhl.

Jahrelang sei das Schaffen neuer Einnahmequellen versäumt worden, kritisierte Ricarda Stäbler (Freie Wähler). Als „bislang ungenutzte Möglichkeiten“ führte sie etwa die Stadtwerke, die Parkraumbewirtschaftung, der Bauplatzverkauf sowie die Steuer- und Gebührenanpassungen auf. Zusätzliche Flächen für bezahlbaren Wohnraum sowie für Gewerbe-Ansiedlung von Gewerbe seien nötig.

„Das ist wie bei Hase und Igel“

Das negative Ergebnis sei aufgrund der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen ausnahmsweise gerade noch vertretbar, sagte Cornelia Schmalz (SPD). Angesichts des auf ein Minimum reduzierten Investitionsprogramms renne man dem „Instandhaltungs- und dem Sanierungsbedarf hinterher wie der Hase dem Igel“.

Für die FDP forderte Hans Dieter Scheerer eine Ausgabendisziplin und die Erschließung anderer Finanzierungsmöglichkeiten. Wichtig sei, dass bei Kitas und Schulen die notwendigen Investitionen getätigt werden.

Das AfD-Gemeinderatsmitglied, Christian Pfaundler, erwartet auch für 2021 „wenig Erfreuliches“. Man könne nur in den Pflichtaufgaben wählen. Dazu komme, dass „nach dem Lockdown vor dem Lockdown“ sei.