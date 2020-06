Weil der Stadt Der erste Archivar am Kapuzinerberg

Weil der Stadt - Das ehemalige Augustinerkloster am Kapuzinerberg aus dem Jahr 1297 ist wohl das älteste Gebäude in Weil der Stadt und ein standesgemäßes Domizil für das umfangreiche Stadtarchiv. Das beherbergt rund 12 000 laufende Meter Akten voller Dokumente, Schriften, Urkunden, Bilder, mittelalterlicher Verordnungen und bislang verborgenen Wissens zur Stadtgeschichte. Viele Jahre war der Stadtarchivar Lothar Sigloch Herr über die Archivalien, doch Ende Mai hat er das Zepter an seinen Nachfolger Mathias Graner übergeben und ist in den Ruhestand gegangen.