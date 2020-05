Weil der Stadt Das Wasser der Würm hat keine Badequalität

In den 70er-Jahren war die Würm begradigt worden und hatte ein Beton-Bett bekommen. Damals dachte man, das sei gut, damit das Hochwasser möglichst schnell abfließt. Darunter leiden aber Fische und andere tierische Organismen, Pflanzen und damit auch die Wasserqualität in dem Fluss. Holger Kappich wies darauf hin, dass das Wasserhaushaltsgesetz und EU-Richtlinien vorschreiben, Flüsse in ihren naturnahen Zustand zurückzuführen. Das Projekt der Stadt an den Brühlwiesen sei daher gut – es sind aber nur 160 Meter. Am Gesamtzustand der Würm könne das nicht viel ausrichten, sagte Kappich. „Dafür herfür sind noch viele weitere Bausteine erforderlich.“

Gewässer nicht am Stück bearbeiten

Im Kreis-Wasserwirtschaftsamt ist man sich dessen bewusst. „Es besteht Handlungsbedarf an der Würm, weshalb derzeit verschiedene Maßnahmen initiiert und durchgeführt wurden und werden, um den Zustand zu verbessern“, berichtet Pressesprecherin Simone Hotz. Leider könne man Gewässer nicht am „Stück bearbeiten“. Geplant aber sei zum Beispiel der Ausbau der Kläranlage Böblingen-Sindelfingen und die Verbesserung der Behandlung des Schmutzwasseranfalls von der A 81. Auch die Brühlwiesen in Weil der Stadt seien „ein Mosaikstein zur Verbesserung der Gesamtwasserqualität“.

Aber was heißt das nun für jene, die gerne in der Würm baden? Das Wasserwirtschaftsamt empfiehlt entsprechende Hinweise, dass es sich nicht um Badewasser handelt. „Das werden wir umsetzen“, kündigt Weil der Stadts Beigeordneter Jürgen Katz auf Nachfrage an. „Wir stellen Schilder auf.“