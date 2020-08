Weil der Stadt Das Hallenbad macht wieder auf

Weil der Stadt - Das Warten hat ein Ende: Am kommenden Montag, 10. August, öffnet das Hallenbad in Weil der Stadt wieder für die Besucher. Eigentlich hatte die Stadtverwaltung die Öffnung am 15. Juni geplant. Doch es musste saniert werden, unter anderem musste ein zweiter Fluchtweg eingerichtet werden.