Weil der Stadt Citystreife mahnt zu Ordnung und Ruhe

Zurück geht es in die Innenstadt zum Carlo-Schmid-Platz. Auf einer der Holzflächen sitzt eine Gruppe Männer mittleren Alters. Musik läuft, in einer Plastiktüte stecken viele Bierdosen und zwischen den Männern steht eine Flasche Hochprozentiges. Rainer Schneider und Martina Goos, die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft ist und einen schwarzen Gürtel in Selbstverteidigung hat, wie sie erzählt, gehen langsam auf die Gruppe zu und grüßen freundlich. Man kommt ins Gespräch, kennt sich offensichtlich schon. Während Martina Goos die Namen der Männer unterschiedlicher Nationalitäten notiert, appelliert Schneider an die Gruppe, den Müll wieder mitzunehmen. Einer von ihnen, der nur seinen Vornamen nennen mag, betont, dass die City-Streife einen guten Job macht. „Sie sind nett und freundlich und echt korrekt“, sagt Visi. „Wir sitzen hier jetzt schon seit vier Stunden“, erzählt er. Und was machen sie, wenn es kälter wird? „Dann gehen wir hoch auf den Grillplatz“, erklärt er.