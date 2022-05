Weil der Stadt City-Streife soll bald ihre Runden drehen

Abseits der Arbeitszeiten des Gemeindevollzugsdienstes ist in solchen Fällen eigentlich die Polizei zuständig. „Aber auch die kann am Wochenende wegen Ruhestörung nicht immer sofort anrücken“, so Walter. Was also tun? Der Vorschlag der Verwaltung: Eine City-Steife engagieren, wie es sie auch schon in einigen anderen Kommunen des Altkreises gibt. „Wir sind hier im Zwiespalt“, kommentierte der Bürgermeister. „Geben wir einen kommunalen Auftrag für etwas, das eigentlich nicht unsere Aufgabe ist?“ Konkret hatte die Verwaltung den Gemeinderäten vorgeschlagen, eine City-Streife zunächst probeweise bis maximal Oktober zu beauftragten. Zwei private Sicherheitsleute sollen, so stellt die Stadtverwaltung es sich vor, immer freitags und samstags zwischen 20.30 und 23.30 Uhr patrouillieren. Fokussieren soll sich ihr Einsatz besonders auf bereits bekannte Brennpunkte, etwa den Spielplatz Brühlweg, den Carlo-Schmid-Platz, den Alten Merklinger Sportplatz oder die Bahnhofstraße.