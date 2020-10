Was soll der Amtsverweser verdienen?

Mit der Bestellung zum Amtsverweser musste auch geklärt werden, wie viel dieser verdienen soll. Das Gehalt richtet sich einem entsprechenden Landesgesetz zufolge nach der Zahl der Einwohner einer Gemeinde. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 15 000 und 20 000 werden Bürgermeister in die Besoldungsgruppen B3 oder B4 eingestuft. Weil der Stadt hatte im Juni 2019 genau 19 205 Einwohner. Schon bisher war der Weil der Städter Bürgermeister in B4 eingestuft, was gut 9000 Euro brutto bedeutet. In diese Gehaltsgruppe hat der Gemeinderat nun mit großer Mehrheit bei fünf Enthaltungen auch Christian Walter eingeordnet.