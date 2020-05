Weil der Stadt Christen feiern einen Auto-Gottesdienst

Weil der Stadt - Schon seit Jahren wird in Weil der Stadt der Pfingstmontag in ökumenischer Verbundenheit aller fünf evangelischen und katholischen Kirchengemeinden gefeiert. Diese Tradition setzt sich auch in diesem Jahr fort, allerdings mit einer Besonderheit: Auf dem Festplatz in Weil der Stadt findet am Pfingstmontag, 1. Juni, um 10.30 Uhr ein ökumenischer Auto-Gottesdienst statt. „Gerade Pfingsten als Fest der Aussendung des Heiligen Geistes, der Menschen miteinander verbindet, bietet sich als perfekter Anlass für diese Form des Miteinanders an“, sagt der katholische Pfarrer Anton Gruber.