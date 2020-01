Weil der Stadt/Calw Regionalrat beschließt S-Bahn nach Calw

An beiden Ideen feilen der VRS-Verkehrsdirektor Jürgen Wurmthaler und die Regionalräte schon länger. Jetzt haben sie weitere Details festgelegt. So soll es tatsächlich die aus Stuttgart-Schwabstraße verkehrende Linie 6 sein, die künftig nicht mehr in Weil der Stadt endet, sondern in den Nordschwarzwald weiterfährt. Im Halbstundentakt soll der Raum Calw damit an die Landeshauptstadt angebunden sein.