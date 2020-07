Weil der Stadt Bürgermeister-Kandidaten stellen sich vor

Weil der Stadt - Wer, wie etwa der alte römische Rhetor Cicero, den perfekten Politiker an seiner Fähigkeit zur freien Rede misst, der kommt an diesem Freitagabend in der Stadthalle Weil der Stadt zu keiner Entscheidung. Zehn Minuten lang dürfen die Kandidaten ihr Programm vorstellen – und vom Manuskript lesen dabei alle ab. Auch am Zwischenapplaus kann man nicht messen, wer das Volk am meisten mitreist. „Bitte klatschen Sie erst am Ende“, lautet die Bitte von Thilo Schreiber, der als Bürgermeister nicht mehr antritt und deshalb als Regisseur und Moderator des Abends fungiert.