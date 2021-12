Weil der Stadt - Die Feuerwehr von Weil der Stadt ist am Mittwochabend zu einem Fahrzeugbrand ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, fing ein in der Hugo-Beyerle-Straße abgestellter BMW gegen 20 Uhr an zu brennen. Als Grund wird ein technischer Defekt vermutet. Das Fahrzeug war vor einer Garage geparkt. Die Feuerwehr Weil der Stadt war mit drei Fahrzeugen und 19 Wehrleuten vor Ort und löschte den Brand.