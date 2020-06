In einer Pressemitteilung ruft das DRK „dringend zur Blutspende in Weil der Stadt auf“. Der Bedarf an Blutspenden sei nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen extrem stark angestiegen. Über mehrere Wochen waren nicht dringende Operationen ausgesetzt worden, um Platz für Covid-19-Patienten zu schaffen. Entsprechend reduzierte sich der Blutbedarf. „Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen konnte die Versorgung mit Blutpräparaten sichergestellt werden“, teilt das Rote Kreuz mit.