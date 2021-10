Weil der Stadt Bitcoin-Betrüger muss ins Gefängnis

Wer sind die Opfer?

Der Angeklagte sei nicht Mit-Initiator des betrügerischen Kartenhauses gewesen, ihm sei aber im Lauf der Zeit bewusst geworden, was für Geschäfte ablaufen. „Er hatte Einblick in die Verträge der Firma mit den Anlegern und wusste, dass diese keine Gegenleistung bringt“, erläuterte der Vorsitzende Richter. Das Unternehmen habe von dem damaligen Bitcoin-Hype profitiert, die Wertentwicklung habe viele Anleger fasziniert. Bis heute hätten diese keinen einzigen Cent wiedergesehen, viele der Opfer seien ältere Menschen gewesen, denen „die Ersparnisse eines ganzen Arbeitslebens abgeschwatzt“ worden seien.

Ein zweites Betrugsfeld der Firma sei gewesen, dass diese Aktien für einen angeblichen Börsengang an die Investoren ausgegeben habe, der tatsächlich nie geplant gewesen sei. Peterke sagte, für den Angeklagten hätten sein Geständnis und die Bereitschaft zu dem Vergleich gesprochen. Gegen ihn allerdings der hohe Schaden und sein hoher Gewinn sowie die Tatsache, dass er bereits sieben Mal wegen Wirtschaftsdelikten vorbestraft sei.

Warum zahlen Kriminelle gern mit Bitcoins

Bitcoins

Dabei handelt es sich um eine virtuelle Kryptowährung, die extremen Wertschwankungen unterliegt. Bitcoins existieren nur als digitale Zeichenfolge in einem Computerprogramm und werden nur digital gehandelt. Alle Käufe, Verkäufe und Zahlungen sind in Datenblöcken gespeichert, die in einer Kette aneinanderhängen (so genannte Blockchain). Überwacht wird das Ganze an Computern von so genannten Minern, die für ihre Arbeit in Bitcoins bezahlt werden. Aufbewahrt werden die Bitcoins in digitalen Geldbörsen (so genannte Wallets).

Darknet

Bitcoins sind bei Kriminellen sehr beliebt, da man sie im Darknet anonym kaufen kann. Häufig werden sie im Drogen- und Waffenhandel eingesetzt. Wenn Erpresser die Computersysteme von Firmen oder Einrichtungen lahmgelegt haben, fordern sie oft Lösegeld in Bitcoins.