Weil der Stadt - Ein Überfall mit ungewöhnlichem Ausgang hat sich am Donnerstagabend in Merklingen ereignet: Ein Mann forderte die Mitarbeiter des Penny-Markts mit einer Schusswaffe dazu auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dann flüchtete er. Eine Mitarbeiterin und ein Zeuge nahmen daraufhin die ­Ver­folgung auf, stellten den Mann und ver­wickelten ihn so lange in ein Gespräch, bis die Polizei eintraf.