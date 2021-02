Weil der Stadt Bedenken im Gemeinderat gegen Sitzungen im Internet

Weil der Stadt - Was in Zeiten von Corona in Heimsheim schon länger praktiziert wird und nun auch in Mönsheim als mögliche Form einer Gemeinderatssitzung in die Hauptsatzung aufgenommen wurde, gibt es in Weil der Stadt bisher nicht: virtuelle Ratssitzungen. Dabei diskutieren und beschließen die Räte daheim an ihren Computern oder Laptops. Weil Gemeinderatssitzungen weitgehend öffentlich sein müssen, wird diese sogenannte Video-Schalte in einen Versammlungsraum der Kommune übertragen, wo interessierte Bürger das Ganze dann mitverfolgen können.