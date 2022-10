Auf hochwertige Arbeitsgeräte und Werkzeuge hatten es Einbrecher in Weil der Stadt abgesehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen der oder die Täter in einen Baucontainer einer Gleisbaustelle der Hermann-Hesse-Bahn am Malersbuckel in Weil der Stadt ein. Aus dem Innenraum wurden diverse Geräte entwendet, deren Gesamtwert sich laut Polizei auf rund 7000 Euro beläuft.