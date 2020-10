Weil der Stadt - Wer einen schwebenden Kepler sehen will, hat voraussichtlich am 17. November auf dem Marktplatz von Weil der Stadt Gelegenheit dazu. An dem Tag nämlich soll das Denkmal des Astronomen seinen angestammten Platz verlassen und ein Stück weit versetzt werden. Der Grund ist die umfassende Neugestaltung der Fläche vor dem Rathaus. Dabei wird auch Johannes Kepler in eine Linie mit einer neuen Baumreihe platziert.