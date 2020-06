Weil der Stadt Auch Hebammen sind im Homeoffice

Weil der Stadt - Mit der Umsetzung der Corona-Maßnahmen ist unser Aufwand gestiegen“, sagt Parissa Tayebi, eine der Hebammen aus der Praxisgemeinschaft „Du und Ich“ in Weil der Stadt. Auch bei den Geburtshelferinnen ist Homeoffice angesagt. „Kurse wie Rückbildungsgymnastik mache ich mit Computer und Handy aus meinem Wohnzimmer“, erklärt Barbara Ottmüller, die wie ihre Kollegin zusätzlich in der Geburtshilfe im Krankenhaus Leonberg des Klinikverbundes Südwest arbeitet. Beide arbeiten in Teilzeit im Krankenhaus und freiberuflich in der Vor- und Nachsorge.