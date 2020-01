Weil der Stadt Atemlos-rasant und empfindsam-romantisch

Weil der Stadt - Auch ein reines Bläserensemble kann ein musikalisches Feuerwerk entzünden. Den Beweis dafür konnte man in der fast gotisch gestalteten Brenzkirche erleben. Gleich zu Beginn musizierte das Ensemble die „Canzon primi toni a 8“ von Giovanni Gabrieli, der als Schüler von Orlando di Lasso ein großer Meister an der Orgel von San Marco in Venedig war. Die thematische Vielschichtigkeit strahlte in dieser Interpretation immer wieder deutlich hervor. Das kontrapunktische Geflecht der kunstvollen Komposition wurde hier sehr gut offengelegt.