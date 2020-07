Weil der Stadt Am Wochenende gibt’s Open-Air-Kino

„Känguru-Chroniken“ und Elyas M’Barek

„Bei Regen besteht nach wie vor die Gelegenheit, den Film im Kulisse-Saal weiter zu sehen“, sagt Wolfgang Mareczek. „Auch hier natürlich mit entsprechenden Abstandsregeln.“ Den Auftakt am Freitag macht die launige Verfilmung des Bestsellers der „Känguru-Chroniken“, am Samstag folgt die freche Krimi-Komödie „Knives Out – Mord ist Familiensache“. Am Sonntag spüren Elyas M’Barek und viele andere dem „Perfekten Geheimnis“ nach und den vorläufigen Abschluss bildet am Montag die berührende Familiengeschichte „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Auch an den kommenden Wochenenden plant Wolfgang Mareczek Vorstellungen. Je nach Resonanz werde er dann Mitte oder Ende Juli mit dem täglichen Kino-Betrieb unter freiem Himmel starten.