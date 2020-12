Weil der Stadt Adventskalender des Lions-Clubs ist jetzt digital

Weil der Stadt - Dieses Jahr ist alles irgendwie anders. Das gilt auch für den Kepler-Adventskalender des Lions-Club Johannes Kepler Weil der Stadt/Sindelfingen. An Stelle des großformatigen bunten Papierkalenders der vergangen Jahre ist in diesem Jahr ein digitaler Kalender mit winterlichem Motiv aus Weil der Stadt erschienen. Verbunden damit ist die Verlosung eines Preises unter all denjenigen, die ein Los erwerben. Alle Erlöse werden für einen guten Zweck verwendet. Insbesondere wird das Geld eingesetzt, um Kindern und Jugendlichen der Region zu helfen.