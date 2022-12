Weihnachtstheater in Renningen Leckeres gehört überall dazu

Tessa überrascht ihre Freunde am Ende der Reise damit, dass sie zu Weihnachten zuhause ist, und so kann sie mit allen Teilnehmern und Spielern gemeinsam einen heißen Punsch genießen und sich doch noch auf ein Weihnachtsfest mit all ihren Lieben freuen.

Auf Skatern durch Caracas

Auf ihrer Reise wird Tessa von zehn Schauspielkollegen unterstützt, die ganz schön frieren müssen, wenn sie als Fluggäste Platz nehmen und dabei die Jacke ausziehen, notdürftig winterbekleidet im Liegestuhl die am Samstag permanent abwesende Sonne anbeten oder auf Skatern die venezolanische Hauptstadt Caracas unsicher machen. Unterwegs gibt es eine kleine Überraschung, schließlich ist Weihnachten – und auch die Großen dürfen in die Leckereien-Tüte greifen, Nüsse, Obst und Schokolade gehören einfach dazu. Genauso wie das spontane Weihnachtslied, das zwar nicht immer textsicher, dafür aber inbrünstig gesungen wird.

Die Idee für das Stück stammt aus dem ersten Lockdown, als sich aktive Vereinsmitglieder zusammenfanden, um ein Freilichtprogramm in kleinem Rahmen auf die Beine zu stellen. Trotz der reduzierten Form ist die gleiche Professionalität gefragt wie für die Stücke auf der großen Naturbühne: Das Textbuch wird von einer Gruppe engagierter Spieler erarbeitet, die genaue Route des Spaziergangs muss geplant, Kostüme und Requisiten besorgt werden und natürlich muss das Wetter mitspielen. „Wir hatten heute Morgen noch die Generalprobe“, verrät Antonia Howoldt, die wie ihre Spielkollegen den Spaziergang an diesem Tag also schon zum zweiten Mal absolviert. Den herzlichen Applaus am Schluss und den heißen Punsch haben sie sich damit allemal verdient.

Noch vier weitere Termine

Termine

Weitere Aufführungen gibt es am 10./11./17. und 18. Dezember.

Ort

Start ist jeweils um 14 Uhr am Ende der Albstraße auf dem Parkplatz des TSV Malmsheim. Dauer: ca. 2 Stunden, Länge: ca. 2 Kilometer. Der Weg ist teilweise unbefestigt, bitte beim Schuhwerk beachten. Die Anmeldung unter www.naturtheater-renningen.de ist Pflicht, hier gibt es auch weitere Informationen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.