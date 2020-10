Friolzheim befragt die Vereine

In Heimsheim ist der Weihnachtsmarkt ebenfalls abgesagt worden, berichtet Hauptamtsleiterin Ina Krasselt. Ebenso, wie in der Nachbargemeinde Mönsheim. Der dortige Markt und eine Hobbyausstellung finden nur alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr wären sie turnusgemäß dran gewesen. „Wir haben es aus den bekannten Gründen abgesagt“, berichtet Mönsheims Hauptamtsleiter Klaus Arnold. Eine Chance auf Weihnachtsstimmung gibt es noch in Friolzheim. „Wir befragen derzeit unsere Vereine, ob Interesse an einem Weihnachtsmarkt besteht“, berichtet Eberhard Enz aus dem Rathaus.