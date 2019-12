Weihnachtskonzert in Leonberg Vier unterschiedliche Chöre – ein fulminantes Konzert

Leonberg - Mit „First Noel“ in deutscher und englischer Sprache hat der Tenor Alexander Lachner, von Incanto Pop meets Classic, die beiden Weihnachtskonzerte in der Michaelskirche Eltingen eröffnet. Die Sing Art der Strudelbachchöre Weissach stimmte in das Lied mit ein und füllte die voll besetzte Kirche mit weihnachtlichen Klängen. Nach dem gefühlvoll vorgetragenen russischen Wiegenlied „Bajuschki baju“ und dem schwungvollen „Joy to the World“ wechselten die Chöre die Altarstufen und der El’Chor des Liederkranzes Höfingen nahm dann das Publikum mit „Halleluja“ und dem spanischen „Fum, Fum, Fum“ hin zur Frage „Mary did you know?“