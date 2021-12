Weihnachtsgeschenke Umtauschen? Nicht selbstverständlich

Geld gibt es nicht zurück

Zu groß, zu klein, zu knallig, zu trist, gibt es schon im Schrank, der Style passt nicht zum Typ. Nach den Feiertagen sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der einzelnen Geschäfte im Leo-Center immer wieder damit beschäftigt, Ware zurückzunehmen. Wie beispielsweise in einem Bekleidungsgeschäft ein Stock tiefer. Mutter und Tochter kommen mit einem Sweater, der für den Sohn oder vielleicht auch für den Ehemann gedacht war – und der leider eine Nummer zu klein ist. Allerdings ist der Kauf schon mehr als zwei Wochen her. Die Geschenke wurden früh besorgt, um Stress zu vermeiden. Geld gibt’s in diesem Fall nicht mehr zurück, allerdings ein Ersatzprodukt oder eine Gutschrift.