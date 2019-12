Weihnachtsgeschenke im Altkreis „Mit Gutscheinen wird ein Einkaufserlebnis verschenkt“

Der Tag vor Weihnachten läuft super

Auch im Leo-Center lief das Weihnachtsgeschäft sehr gut. Doch während die Geschäfte in der Leonberger Altstadt und in Eltingen aufgrund des schlechten Wetters zumindest am 23. Dezember nicht viel Kundschaft hatten, hatte das Leo-Center den stärksten Tag, den Klaus-Peter Regler in seiner vierjährigen Zeit als Center-Manager bisher erlebt hat. Hier hat das Leo-Center den großen Vorteil, dass alle Geschäfte unter einem Dach sind. Auch zwischen den Jahren gab es guten Kundenzulauf, vor allem am 27. Dezember. „Gutscheine sind seit einigen Jahren der Megatrend“, sagt der Center-Manager. Mit Gutscheinen wird auch ein Einkaufserlebnis verschenkt, das macht sie so beliebt. Das gilt nicht nur für die Gutscheine der Einzelhändler, sondern auch für die Center-Gutscheine, da sie in allen Centern des Betreibers ECE eingelöst werden können, nicht nur im Leo-Center.