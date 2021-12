Weihnachten in der Region Ein echter Baum ist ökologisch sinnvoll

Ebenfalls besonders an diesem Verkauf: Jeder Euro geht an eine karitative Einrichtung. „Gerne spenden wir an eine möglichst kleine Einrichtung“, sagt Steffen Frank. So ging das Geld schon mal an eine Wärmestube in Stuttgart oder an ein Hospiz. In diesem Jahr hat der Revierförster Kontakt mit der Hochwasserhilfe vom Ahrtal aufgenommen, die wiederum einen Forstkollegen ausfindig gemacht hat, der die Hilfe dringend benötigt.

Strenge Hygienevorschriften

Coronabedingt musste der Verkauf im vergangenen Jahr ausfallen. An diesem Samstag, 18. Dezember, wird sich das Heimerdinger Forst-Team streng an die Hygienevorschriften halten. Somit gibt es zwar einen Verkauf von 10 bis 15 Uhr, auf Speis und Trank müssen die Kunden aber verzichten. „Wir können nicht einschätzen, wie hoch der Bedarf an Bäumen in diesem Jahr ist“, meint Steffen Frank, deshalb habe man am Dienstag und Mittwoch dieser Woche erst einmal etwas mehr als 400 Bäume geschlagen: 400 Nordmanntannen und 30 Fichten. „Und wenn der Bedarf tatsächlich höher ist, fahren wir schnell in den Wald und holen noch mehr.“

Bis zu 25 Personen aus dem Forst-Team sowie Familienangehörige und Freunde beteiligen sich jährlich an dieser ehrenamtlichen Aktion. Auch die Bäume, die auf ausgewiesenen Plätzen im Wald hochgezogen werden, pflegen die Ehrenamtlichen selbst und pflanzen junge Exemplare nach. Dabei haben sie Wald-Schafe als fleißige Helfer, die das Gras mähen, den Boden auf natürliche Weise düngen und gleichzeitig die Mäuselöcher verschließen. „Unsere Bäume sind rein biologisch und ungespritzt“, sagt Frank.

Die Menschen machen es sich zu Hause gemütlich

Martin Rometsch, der Geschäftsführer des Christbaumverbandes Baden-Württemberg mit Sitz in Bühl-Eisental, der 183 Mitglieder zählt, hat zu Coronazeiten eine gesteigerte Nachfrage an Weihnachtsbäumen festgestellt. „Die Menschen bleiben eher zuhause und machen es sich dort gemütlich.“ Ein weiterer Trend sei die Regionalität. Frisch geschlagene Bäume aus dem näheren Umfeld kämen gut beim Kunden an.

Da die Verkaufsstände in der Regel unter freiem Himmel aufgebaut werden, „ist das eine große Chance für die Weihnachtsbaumproduzenten“, sagt Rometsch. Eine gewisse Prozentzahl von Plastikbaum-Liebhabern gäbe es, „doch wenn man über Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz spricht, ist das keine gute Lösung“. Bäume zählen zur Dauerkultur wie der Wein-, Obstbau oder Spargelanbau. „Nadelbäume werden gepflanzt, binden zehn Jahre lang CO2 und werden über die Kompostierung wieder dem ökologischen Kreislauf zugeführt.“

Einige wiederum entscheiden sich für Weihnachtsbäume im Topf. „Doch es ist gar nicht so einfach, über die Jahre die Qualität zu halten. Und der Baum wächst. Wer will zudem eine 1,50 Meter hohe Tanne im Topf in den dritten Stock hochtragen.“