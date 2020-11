Weihnachten im Schuhkarton Zum ersten Mal ein Weihnachtsgeschenk

Weil der Stadt - Was mich sehr beeindruckt hat, war, dass, egal, wie arm die Menschen waren, wir überall herzlich aufgenommen wurden.“ Die Weil der Städterin Silvia Schumacher ist eine langjährige Unterstützerin des Hilfsprojekts „Weihnachten im Schuhkarton“. Sie betreibt nicht nur eine Abgabestelle in Weil der Stadt, sie reist öfter auch selbst mit, um die Päckchen am Zielort den Bedürftigen zu übergeben. Zuletzt war sie im Februar in Moldawien, kurz vor den großen Shutdowns. Für sie ist das jedes Mal ein ergreifendes Gefühl, beschreibt sie. „Da waren Mütter in Krankenhäusern mit Tränen in den Augen, weil ihre Kinder zum ersten Mal ein Weihnachtsgeschenk erhalten haben.“