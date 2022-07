Die Stadt Leonberg hat wegen der weiter anhaltenden Hitze und Trockenheit die öffentlichen Grillstellen am Golfplatz, am Hinteren Ehrenberg nach dem Waldfriedhof, in Gebersheim beim Sportplatz, in Höfingen im Waldeck sowie in Warmbronn am See und am Spielplatz gesperrt. „Wenig Regen und die anhaltende Hitze sorgen für eine sehr hohe Brandgefahr. Deshalb gilt ab sofort ein Grillverbot auf öffentlichen Flächen“, teilt die Stadtverwaltung mit.