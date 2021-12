Wegen E-Auto-Förderung CDU will Zulassungsstellen an Silvester öffnen

Nicht nur das Landratsamt Böblingen, auch die umliegenden Zulassungsbehörden in der Region Stuttgart sollen an Silvester geschlossen bleiben. Dagegen spreche laut der CDU-Kreisräte zunächst einmal nichts, denn bis dahin seien bereits zwölf Monate verstrichen, in denen die Neuwagen zugelassen werden konnten. „Silvester 2021 bildet jedoch eine Ausnahme, denn zum 1. Januar 2022 läuft die Förderung von Elektroautos, insbesondere Plugin-Hybride, aus, und die zahlreichen Autohändler im Landkreis sind auf jede Zulassung angewiesen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende, Helmut Noë.