Der städtische Haushalt ist in Schieflage geraten. Ludwigsburg teilt das Los vieler Kommunen. Der Stadtkämmerer Harald Kistler rechnet für 2020 mit einem Minus bei der Gewerbesteuer in Höhe von 36 Millionen Euro – statt der zu erwartenden 86 Millionen würden voraussichtlich nur 50 Millionen in der Kasse klingeln.