Wegen Corona Wochenblatt und Amtsblatt immer samstags

Leonberg - Ab sofort und bis auf Weiteres erscheint das Leonberger Wochenblatt mit dem städtischen Amtsblatt nicht mehr mittwochs, sondern samstags. Grund hierfür ist, dass die Zeitungsverlag Leonberg GmbH in der aktuellen Ausnahmesituation Zustellgänge zusammenlegt. Nur so kann derzeit bei gesundheitsvorbeugenden Maßnahmen und massiven Umsatzrückgängen eine Zustellung gewährleistet werden. Es werden die Haushalte beliefert, die keinen Werbeverbotsaufkleber am Briefkasten aufgebracht haben.