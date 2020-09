Die Stadt lädt jährlich am Tag der Deutschen Einheit Vereinsvertreter in die Steinturnhalle ein, um ihr ehrenamtliches Engagement zu würdigen. „Ich werde einen persönlichen Brief an alle schreiben“, kündigte der OB an. Gerade angesichts der jüngsten Fälle, in denen sich nach Feiern Corona-Hotspots entwickelten, wolle man aber verantwortungsvoll handeln.