Wegen Corona Sportunterricht fällt aus und kein Schwimmen

Die gesundheitlichen Auswirkungen dieses vom Land verordneten Bewegungsmangels (Übergewicht, psychische und physische Schäden) halte er in der Abwägung zu den vorhandenen Risiken für weit gravierender, schreibt Ottmar Pfitzenmaier. Der Eindruck, dass der Sport keine Lobby in der Bundes- und Landesregierung hat – mit Ausnahme der Deutschen Fußball Liga – sei offensichtlich.

Keine Schwimmkurse

Auch sind Schwimmkurse für Anfänger weiterhin nicht möglich, da hier die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten werden können. „Es wächst also ein Jahrgang von Nichtschwimmern heran“, befürchtet Ottmar Pfitzenmaier. Mangels ehrenamtlicher Übungsleiter werde dies auch nicht nachgeholt werden können, da diese Kurse erfahrungsgemäß schon bisher die Nachfrage regelmäßig nicht vollständig abdecken konnten.

Schon seit Jahren wachse die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die nicht schwimmen können. Es müsse doch hier möglich sein, pragmatische Lösungen für Schwimmkursen zu finden, so Pfitzenmaier. „Ich finde, überspitzt ausgedrückt, die Rahmenbedingungen in einem Freibad in gechlortem Wasser unterscheiden sich schon gravierend von denen in einer Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück“, meint der Vorsitzende der SPD-Fraktion.

Und so appelliert Ottmar Pfitzenmaier an die beiden Landtagsabgeordneten, die zuständige Ministerin für Jugend und Sport Susanne Eisenmann (CDU) oder gegebenenfalls den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) von der Notwendigkeit des Sportunterrichts für Schüler und der Schwimmkurse für Anfänger zu überzeugen.