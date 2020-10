Wegen Corona Maskenpflicht auf dem Wertstoffhof

Kreis Böblingen - Ende Juni war die Maskenpflicht aufgehoben worden, nun wird sie wieder eingeführt. Auf allen 31 Wertstoffhöfen im Landkreis Böblingen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Diese Regelung gilt vom kommenden Montag, 26. Oktober, an. Die aktualisierte Corona-Verordnung des Landes schreibt bereits vor, dass in „allen dem Publikumsverkehr zugänglichen Bereichen“, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, generell Maskenpflicht herrscht. Um dies zu konkretisieren, nutzt der Landkreis Böblingen in Bezug auf die Wertstoffhöfe sein Hausrecht und ordnet die Maskenpflicht explizit an.