Wegen Corona Leonberg setzt Kita-Gebühren im Februar aus

Auch den kirchlichen und freien Trägern soll der Ausfall der Kostenbeiträge erstattet werden – so sieht es die Beschlussvorlage vor. Die Notbetreuung findet während des vorerst bis Mitte Februar andauernden Lockdowns zu der jeweils von den Eltern in ihrer Kindertageseinrichtung gebuchten Betreuungszeit in der jeweiligen Einrichtung statt.