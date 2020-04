Leonberg - „Jedes Jahr aufs Neue treffen wir uns hier: Clowns, Akrobaten, wildes Getier! Üben zusammen, bis alles klappt. Klatschen jetzt alle zusammen im Takt: Zirkus, Zirkus LEO“ – das Lied wird dieses Jahr nicht in der Georgiihalle erklingen. Aufgrund der aktuellen Lage fällt der Zirkus LEO, der an drei Tagen in den Osterferien vom 6. bis 8. April geplant war, zum ersten Mal aus. Veranstaltet von der Stadt, der Lebenshilfe und dem Waldhaus – finanziell gefördert von der LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke – bietet das Projekt seit 13 Jahren Schülern die Gelegenheit, ihre Stärken zu erkennen und einzusetzen. Der Gedanke dahinter ist, nicht nur Kinder einzubeziehen, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Sie sollen mit Mädchen und Jungs zusammentreffen, deren Lebenssituation eher unproblematisch ist. Foto: Archiv/factum